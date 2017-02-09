СМИ опубликовали письмо организатора терактов 11 сентября Обаме

В США частично обнародовали 18-страничное письмо Халида Шейха Мохаммеда, которого американские власти считают главным организатором терактов 11 сентября 2001 года. Сообщение адресовано экс-президенту страны Бараку Обаме, передает газета Miami Herald.

В письме Мохаммед утверждает, что Вашингтон сам виноват в терактах 9/11 за свою внешнюю политику, которая "убила невинных людей по всему миру". Комментируя события 11 сентября, Мохаммед также пишет, что "не мы начали против вас войну" в день терактов. По его утверждению, это сделали "вы сами и ваши диктаторы в нашей стране".

В письме Мохаммед обращается к Обаме как к "голове змеи" и президенту "страны угнетения и тирании", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Обнародованное письмо датировано январем 2015 года. Но изначально тюремщики в Гуантанамо отказывались пересылать сообщение Мохаммеда. В сентябре этого же года адвокат заключенного попросил судью вмешаться, утверждая, что обвиняемый имеет право обратиться к президенту. В результате военный суд согласился с этим.