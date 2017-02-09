Омбудсмен Армении обсудил с международными правозащитными организациями вопросы, связанные с посещением Арцаха

Находящийся в Брюсселе с рабочим визитом омбудсмен Армении Арман Татоян накануне встретился с представителями около 30 международных правозащитных организаций. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе аппарата омбудсмена РА.

Была организована специальная встреча. Участники мероприятия были приглашены для встречи омбудсменом и обсуждения вопросов, касающихся прав человека. Встреча в подобном формате стала беспрецедентной. Она была организована при содействии организации “Европейские друзья Армении”.

В их числе европейская сеть национальных учреждений по защите прав человека, Международная организация по реабилитации жертв пыток, Институт европейской политики открытого общества и др.

В ходе обсуждения омбудсмен Армен Татоян представил урегулирования закона РА “Об омбудсмене”. Было особо подчеркнуто, что новый закон также нацелен на повышение институциональной роли Офиса омбудсмена в правовой системе Армении.

Кроме того, были обсуждены вопросы, касающиеся состояния прав человека в Армении, в том числе, международные вопросы.

Арман Татоян особо подчеркнул важность вопроса участия омбудсмена Арцаха в международных встречах, а также передал доклад омбудсмена Арцаха Рубена Меликяна о зверствах с азербайджанской стороны в ходе апрельской войны.

В частности, один из участников поитересовался мнением Татояна о так называемой платформе Баку, на что омбудсмен ответил, что она нереальна и не может быть приемлемой, поскольку апрельская война очевидным образом показала, что жестокие убийства связаны лишь с тем, что эти люди были армянами по национальности. По его словам, в Азербайджане настолько велика ненависть по отношению к армянам, что не может быть никакой реальной платформы, да еще в Баку. Подобная позиция была обоснована конкретными примерами из доклада омбудсмена Арцаха.

Кроме того, Татоян подчеркнул важность деятельности журналистов и правозащитников в Арцахе, отметив, что визиты в Арцах должны еще более активизироваться.

Участники встречи высоко оценили обсуждение с омбудсменом, отметили его активную работу как в стране, так и на встречах международного уровня, выразив готовность сотрудничать по отдельным направлениям и продолжить подобные обсуждения.