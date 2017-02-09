КЗЭК Армении затребовала информацию от крупных предпринимателей и от госорганов с тем, чтобы выяснить, чем вызвано подорожание бензина на армянском рынке. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала советник председателя КЗЭК Гаянэ Саакян, которая отметила, что пока не время давать строгие оценки этому явлению, поскольку рассследования вопроса находятся в процессе.

КЗЭК начала рассследование в тот же день, обратившись в письменной форме к импортерам и реализаторам бензина, чтобы понять, что изменилось на рынке.

КЭЯК проводит свои расследования исключительно на документированной основе, следовательно, ожидаются сведения как от бизнесменов, так и от соответствующих госорганов. На стоимость бензина влияет множество факторов – курсы валют, международные цены и пр. Следовательно, специалисты КЗЭК изучают также и рынки тех стран, откуда ввозится топливо. Только сопоставив все данные, специалисты КЗЭК смогут дать заключение об обоснованности подорожания бензина в Армении. По поручению председателя КЗЭК, эти расследования будут проведены в кратчайшие сроки, и, вероятно, на следующей неделе будет ясно, чем вызвано подорожание бензина на армянском рынке.

В беседе с «Арменпресс» директор ООО Ran-oil Самвел Багдасарян сказал, что цены устанавливаются на международной бирже, и подорожание бензина связано с повышением международных цен, однако ООО Ran-Oil не является импортером, и он не владеет деталями.

«Арменпресс» попытался установить связь и с компаниями-импортерами - «Флеш» и «CPS», однако ответа на многочисленные звонки и вопросы не последовало.

В октябре прошлого года бензин подешевел – с 380 до 330 драмов за литр. До 28-29-го января эти цены сохранялись, а с 1-го февраля цена на литр бензина достигла 360 драмов.

Анна Григорян