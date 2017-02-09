Сенат США утвердил кандидатуру Джеффа Сешнса на должность генпрокурора

Большинство членов Сената США поддержали кандидатуру сенатора Джеффа Сешнса на пост генпрокурора страны. Как передает корреспондент "Интерфакса", голосование завершилось, 52 члена верхней палаты Конгресса из 100 проголосовали "за" Дж.Сешнса, "против" - 47.

Сенатор-республиканец Сешнс является одним из первых политиков, выразивших поддержку нынешнему президенту США Дональду Трампу во время предвыборной кампании. Он был членом сенатского комитета по юридическим делам. Трамп выдвинул его кандидатуру на пост главы Минюста США еще в ноябре прошлого года - сразу после президентских выборов.

Сешнс, до настоящего времени сенатор-республиканец, представлявший штат Алабаму, известен своей жесткой позицией в отношении контроля над иммиграцией,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Согласно сообщению, размещенному на сайте Белого дома, глава государства "официально объявил имена 24 человек, которые будут работать с ним в его кабинете".

В их число включены уже утвержденный сенатом на пост главы ЦРУ Майкл Помпео и Дэниел Коутс, который выдвинут президентом на пост директора национальной разведки, но пока не прошел процедуру утверждения.