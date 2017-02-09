Британские депутаты приняли законопроект о начале переговоров по Brexit

Британские депутаты подавляющим большинством голосов приняли в среду в последнем, третьем чтении, законопроект (билль) о введении в действие процедуры выхода Великобритании из ЕС. За внесенный правительством проект закона проголосовали 494 народных избранника, против - 122. Законопроект принят в том виде, в котором его внесло правительство, без единой поправки.

Теперь билль, наделяющий премьер-министра Терезу Мэй правом задействовать статью 50 Лиссабонского договора о ЕС, поступит на рассмотрение верхней палаты законодательного органа - Палаты лордов. Она должна приступить к обсуждению законопроекта в районе 20 февраля,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Изначально Мэй собиралась самостоятельно начать переговоры с ЕС. Однако сначала Высокий суд Лондона, а потом и Верховный суд обязали ее заручиться одобрением законодателей, после чего краткий билль, состоящий всего из 133 слов, был внесен в парламент.

Во время рассмотрения законопроекта народные избранники предложили к нему почти 300 поправок, однако все они были отклонены.

Так, кабинет министров избежал необходимости получить одобрение региональных парламентов Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии для начала переговоров или отчитываться перед депутатами о ходе дискуссий с Брюсселем. Среди прочих были отклонены поправки партии Либеральные демократы о необходимости повторного референдума по Brexit и Лейбористской партии, предлагавшей пресечь реализацию планов правительства Мэй по задействованию офшорного режима после выхода из ЕС с целью повышения привлекательности страны для международного бизнеса.