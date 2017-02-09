На некоторых дорогах республики – туман

Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 09:30 9-го февраля на дорогах в Армавире, Масисе, Арташате, Ахуряне, Ашоцке, Ноемберяне и Чамбараке – туман, видимость 50-80 м.

По причине метели закрыта дорога Берд-Чамбарак.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, остальные межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты. На перевалеВарденяц – местами гололед.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.