В езидском селе Тлик решен вопрос воды

В езидском селе Тлик Арагацотнской области Армении за считанные часы был решен вопрос воды. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Государственного комитета водного хозяйства Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении.

О том, что в селе уже около 20 дней не было воды, в Государственном комитете водного хозяйства не было получено никаких сигналов. О проблеме Комитет узнал исключительно из публикаций в СМИ. После этого вопрос воды в селе был решен в течение считанных часов. Усилиями Комитета в селе установлен новый насос.

Учитывая данный инцидент, Государственный комитет водного хозяйства еще раз призывает граждан и надлежащие органы в случае возникновения любых проблем в рамках полномочий Комитета незамедлительно сигнализировать в ГКВХ с целью скорейшего и комплексного решения проблемы.