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Особенно интенсивно азербайджанская сторона стреляла на линии соприкосновения в восточном и северо-восточном направлениях


Азербайджанская  сторона, нарушив режим прекращения огня более 40 раз, более 200 раз стреляла в сторону армянских позиций на линии соприкосновения, особенно, в восточном и северо-восточном направлениях . Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МО НКР. В сообщении сказано: «По оперативным данным АО НКР, в ночь  с  8-го на 9-е февраля азербайджанская  сторона, нарушив режим прекращения огня более 40 раз, применила на линии соприкосновения разнокалиберное стрелковое оружие и более 200 раз стреляла в сторону армянских позиций. Особенно интенсивно азербайджанская  сторона стреляла на линии соприкосновения в восточном и северо-восточном направлениях.

Азербайджанская  сторона применила на линии соприкосновения в восточном и северо-восточном направлениях минометы калибра 60 мм, 9 выстрелов и гранатометы – 6 выстрелов.

Авангард АО владеет оперативно-тактической обстановкой и продолжает уверенно осуществлять поставленные задачи».



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