Предстоящие новости: 09.02.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 9-го февраля, состоится очередное заседание правительства Армении. Правительство Армении выделит средства на продолжение лечения раненного при отражении диверсионной попытки противника в ночь с 27-го на 28-е мая 2014 года Рузвельта Торосяна в РФ.

Верховный суд Беларуси отклонил жалобу гражданина России и Израиля, блогера Александра Лапшина по поводу решения Генеральной прокуратуры Беларуси об экстрадиции Лапшина в Азербайджан. 7-го февраля блогер Александр Лапшин – гражданин РФ и Израиля, спецрейсом был доставлен в Баку. Сегодня, 9-го февраля, состоится пресс-конференция исполнительного директора ОО «Против правового произвола» Ларисы Алавердян, члена комиссии Палаты адвокатов по вопросу защиты Александра Лапшина, директора Адвокатской школы Симона Бабаяна.

Сегодня в здании правительства Армении состоится учредительный съезд молодежного союза партии «Консолидация». Напомним, что председателем партии «Консолидация» является бывший министр ИД Армении Вардан Осканян.

Сегодня, 9-го февраля, состоится обсуждение на тему «Темпы миграции и миграционные проблемы в Армении в 2016-2017 гг.».

Сегодня, 9-го февраля, состоится круглый стол на тему «Участие армян диаспоры в инвестициях в Армении».

В Национальном центре развития малого и среднего предпринимательства Армении сегодня, 9-го февраля, состоится пресс-конференция директора Национального центра развития малого и среднего предпринимательства Армении Левона Мнацаканяна.

Сегодня, 9-го февраля, состоится пресс-конференция, посвященная празднованию в Армении двух церковных праздников – Святого Саркиса (Сурб Саркис) и Трндеза. Армянская апостольская церковь отмечает 11 февраля праздник Святого полководца Саркиса (Сурб Саркиса) - День благословения молодых.

Кроме того, 13 февраля отмечается Трндез или Тъярнэндарач (Сретение Господне), который является одним из самых любимых в народе праздников. В ходе пресс-конференции будут обсуждаться традиционные обычаи двух праздников и их современная интерпретация. Участники пресс-конференции: духовный пастырь Кафедральной церкви Сурб Саркис Араратской патриаршей епархии и епархиальных молодежных структур протоиерей Петрос Малян; этнограф Хорен Григорян.

В Доме-музее Арама Хачатуряна состоится Концерт в рамках проекта «Музыкальный четверг в доме Хачатуряна».

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