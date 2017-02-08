Бывший глава правительства Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед избран на пост президента страны. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на «gazeta.ru», oтмечается, что избранный президент уже принес присягу перед членами парламента. По данным агентства, Абдуллахи Мохамед имеет двойное гражданство. Он получил образование в США, после чего получил гражданство этой страны.

Свои кандидатуры на пост президента Сомали зарегистрировали более 20 политиков. В заключительный, третий тур голосования вышли Абдуллахи Мохамед и действующий президент страны Хассан Шейх Махмуд, однако впоследствии он отказался от дальнейшей борьбы за президентское кресло.

Ранее сообщалось, что за несколько часов до открытия избирательного участка в Могадишо его обстреляли из миномета.