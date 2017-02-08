На химическом заводе в Восточном Китае произошел мощный взрыв
Мощный взрыв произошел на одном из химических предприятий в китайском городе Тунлин (восточная провинция Аньхой). Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает информационный портал Sina.
На размещенных в сети фотографиях видно, как огненный столп поднимается над многоэтажными зданиями. В сообщении отмечается, что примерно на 10 секунд во всем городе стало светло, как днем. Взрыв прогремел примерно в 22:45 по местному времени.
На месте работают экстренные службы, о жертвах или пострадавших информации не поступало.
09:05, 08.02.2017
Предстоящие новости: 08.02.2017
09:10, 06.02.2017
Предстоящие новости: 06.02.2017
- 20:50 Предстоящие на 9 февраля мероприятия
- 20:39 На химическом заводе в Восточном Китае произошел мощный взрыв
- 20:07 Консульская служба посольства РФ работала вместе с израильтянами по делу Лапшина: посол РФ в Белоруссии
- 19:41 Акции протеста в Румынии продолжаются, несмотря на отмену вызвавшего их решения правительства
- 19:18 Президент Армении принял делегацию Риксдага Швеции
- 19:06 Беларусь не имела законных оснований для экстрадиции Лапшина в Азербайджан: Арпине Ованнисян
- 19:00 В Генеральной прокуратуре Белоруссии заявляют, что ни Россия, ни Израиль не обращались с просьбой о выдаче им Лапшина
- 18:13 Премьер-министр Армении считает выдачу блогера Александра Лапшина Азербайджану нелогичным шагом
- 18:07 Перед зданием посольства Беларуси в Армении прошла акция протеста против экстрадиции Александра Лапшина
- 18:05 Экстрадиция Лапшина не остановит потоки людей в Нагорный Карабаха: глава МИД Армении
- 18:04 В интернете появился новый трейлер фильма "Матильда"
- 17:55 Мэй: переговоры с Брюсселем о Brexit будут вестись от имени всей Великобритании
- 17:49 Вокруг Лапшина идет торг, официальный Баку пытается выторговать определенные преференции: Цинкер
- 17:46 Джек Николсон вернется в кино после семилетнего перерыва
- 17:39 Cartier снял видео про любовные истории
- 17:34 Экстрадиция Лапшина удержит журналистов, политических и общественных деятелей не от посещений в Нагорный Карабах, а от визитов в Беларусь
- 17:30 ООН призывает выделить $2,1 миллиарда для предотвращения голода в Йемене
- 17:25 Вытащившие акулу на берег ради видео туристы выплатят штраф
- 17:17 Министерство обороны НКР назвало заявления Азербайджана о потерях армянской стороны полным абсурдом
- 17:10 МККК сообщил о гибели шести сотрудников в Афганистане
- 16:53 МИД РФ допустил отмену визового режима с Грузией
- 16:42 Шварценеггер предстал русским мстителем в трейлере «Последствий»
- 16:41 Председатель НС Армении провел «Открытый урок»
- 16:34 Асад отметил исключительную роль Путина в восстановлении мира в Сирии
- 16:16 Это люди, которые являлись временными попутчиками Республиканской партии: Нагдалян - о покинувших РПА
- 16:12 Блогеры разоблачили воздушную тюрьму Лапшина
- 15:59 Чавушоглу заявил о намерении провести военную операцию в Ракке
- 15:57 Премьер-министр Армении Карен Карапетян посетил Святой Престол в Эчмиадзине
- 15:53 В Китае 500 членов одной семьи сделали общее фото
- 15:51 Состоялось заседание совета попечителей НОФ «Нораванк» под председательством премьер-министра Армении Карена Карапетяна
- 15:50 Bank of America открыл три отделения без персонала
- 15:46 Беларусь и Грузия ищут новые пути сотрудничества
- 15:44 Дэнни Бойл планирует снять третью часть фильма "28 дней спустя"
- 15:39 Молдавия попросит статус наблюдателя в ЕАЭС после подписания меморандума
- 15:33 Вследствие нападения боевиков ИГИЛ в турецкой армии имеются новые потери
23:32, 01.02.2017
Просмотрели 1316 раз ВС Азербайджана совершили попытку разведывательно-диверсионного проникновения: армянская сторона взяла в плен военнослужащего противника
19:07, 03.02.2017
Просмотрели 786 раз Азербайджанский диверсант арестован: возбуждено уголовное дело
17:14, 03.02.2017
Просмотрели 721 раз Селина Доган считает отстранение Гаро Пайлана от работы сессий парламента Турции ударом по свободе слова
16:25, 03.02.2017
Просмотрели 670 раз Премьер-министр Армении принял делегацию Еврокомиссии, возглавляемую Генеральным директором по вопросам расширения
21:02, 03.02.2017
Просмотрели 652 раз Глава МИД Германии заявил, что недавнее испытание Ираном баллистической ракеты является нарушением резолюции ООН