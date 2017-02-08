Консульская служба посольства РФ работала вместе с израильтянами по делу Лапшина: посол РФ в Белоруссии

Блогер Александр Лапшин, экстрадированный из Белоруссии в Азербайджан, мог быть передан России или Израилю в случае возбуждения в отношении него уголовного дела в этих государствах. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил посол РФ в Белоруссии Александр Суриков.

"Наша консульская служба работала вместе с израильтянами. России по соглашению (в рамках СНГ – ред.) его можно было отдать, но у нас против него нет уголовного дела. То есть нашей Генпрокуратуре надо было возбудить уголовное дело, и тогда он был бы выдан наверняка России, а не Азербайджану", - отметил глава дипмиссии.

Он уточнил, что генеральная прокуратура Азербайджана обратилась к Белоруссии в соответствии с соглашением "о выдаче в случае уголовного преследования". "А запрос был обоснован юридически", - сказал дипломат. "В юридической плоскости все чисто. А вот эмоционально, конечно, есть вопросы", - добавил он.

Лапшин, который имеет российское, украинское и израильское гражданство, был доставлен в Баку поздно вечером во вторник спецрейсом из Минска, после чего передан сотрудникам службы государственной безопасности Азербайджана. Его задержали в Минске в декабре минувшего года по запросу Баку, который инкриминирует Лапшину посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями.

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила в отношении блогера дело по статьям УК "Неоднократные публичные призывы, направленные против государства" и "Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ выступает против криминализации посещения журналистами или частными лицами "той или иной территории в том или ином регионе". Кроме того, отметил он, Москва выступает против экстрадиции россиян, задержанных в каком-либо государстве, в третью страну.