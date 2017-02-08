Акции протеста в Румынии продолжаются, несмотря на отмену вызвавшего их решения правительства

Правительство Румынии провело в воскресенье чрезвычайное заседание, на котором отменило собственное постановление об амнистии коррупционерам, если ущерб от их действий не превысил 200 тысяч леев (чуть больше 44 тысяч евро).

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на «Euronews», это решение вызвало бурю протестов в стране. Продолжились они и во время заседания правительства. Демонстранты, собравшиеся на площади Виктории, заявляли, что не верят кабинету министров Сорина Гриндяну, и требовали его отставки.

“Люди продолжат оказывать давление на это правительство, – говорит румынский политолог Мирча Мариан. – Их не удовлетворит срочная отмена этого постановления, поскольку очевидно, что это коррумпированное правительство, и оно продолжит свою политику и вполне вероятно еще раз попытается выпустить из тюрем коррумпированных политиков”.

Одновременно с антиправительственной акцией небольшая манифестация сторонников правительства прошла перед президентским дворцом. Ее участники требовали отставки главы государства Клауса Йоханниса, обвиняя его в том, что это он спровоцировал политический кризис в стране.