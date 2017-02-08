Президент Армении принял делегацию Риксдага Швеции

Президент Армении Серж Саргсян 8 февраля принял делегацию Риксдага Швеции во главе с председателем комиссии по внешним связям Кеннетом Форшлундом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Саргсян поприветствовал гостей из дружественной Швеции и подчеркнул роль парламентариев в развитии и укреплении двусторонних отношений.

Отметив, что отношения между Арменией и Швецией в последние годы характеризуются динамичным подъемом, президент заверил, что Армения заинтересована в сохранении темпов развития сотрудничества с одним из важнейших и надежнейших партнеров в Скандинавии.

Желание придать развитию отношений новое качество, по словам президента Армении, обусловлено не только политическими и экономическими интересами, но и системой ценностей, объединяющей две страны – Швеция является примером демократической страны, государства, где соблюдаются права человека и верховенство закона, к чему стремится Армения, реализуя в течение последних лет комплексные реформы.

Председатель комиссии парламента Швеции по внешним связям отметил, что повестка визита в Армению была весьма насыщенной и полезной. По его словам, вопросы политики европейского соседства и Восточного партнерства всегда находятся в центре внимания парламентариев Швеции и постоянно обсуждаются.

«В нашем парламенте существует консенсус по этим вопросам, и независимо от партийной принадлежности, мы поддерживаем это сотрудничество, в частности, программы, инициированные Европейским союзом в сотрудничестве со странами Восточного партнерства», - сказал Форшлунд.

Кроме армяно-шведских отношений, собеседники коснулись текущих переговоров по новому базовому соглашению Армения-ЕС, сотрудничества Армении с европейскими институтами, а также предстоящих парламентских выборов и их значения для перехода к новой системе управления в Армении.