Премьер-министр Армении считает выдачу блогера Александра Лапшина Азербайджану нелогичным шагом

Премьер-министр Армении Карен Карапетян считает выдачу блогера Александра Лапшина Азербайджану беспрецедентным и нелогичным шагом. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал в Национальном Собрании, отвечая на вопрос депутата Тевана Погосяна о том, какие шаги будут приняты по предотвращению подобных случаев в будущем.

Премьер отметил, что он не знает, как предотвратить такие нелогичные действия того или иного человека или государства. «Я не могу указать, какие шаги могут в будущем предотвратить подобные случаи. Это беспрецедентный случай, и я не знаю способов предотвратить такие нелогичные поступки», - подчеркнул Карапетян.

Он отметил, что были консультации по делу Лапшина как с министром иностранных дел, так и с министром обороны, но не раскрыл подробностей.

15-го декабря 2016 года полиция Минска задержала известного блогера Алекскандра Лапшина, который живет в Москве и пишет для блога Travel Blog. Лапшин является гражданином России и Израиля. Он оказался в черном списке Азербайджана из-за посещения Арцаха. С 2011 года Александр Лапшин включен в черный список Азербайджана за посещение Нагорного Карабаха в апреле 2011, октябре 2012 и июне 2016 года, а также за критику политики азербайджанских властей в своем блоге. Официальный Баку требует от Беларуси экстрадиции Лапшина в Азербайджан.

Заместитель генерального прокурора Республики Беларусь принял решение удовлетворить просьбу Генеральной прокуратуры Азербайджана относительно экстардиции гражданина России и Израиля Александра Лапшина для привлечения к уголовной ответственности по статьям 281.2 и 318.2 уголовного кодекса Азербайджана.

Лапшин обжаловал в суде решение генеральной прокуратуры Беларуси о его выдаче по запросу азербайджанской стороны, однако его жалоба была отклонена.

Верховный суд Беларуси отклонил жалобу гражданина России и Израиля, блогера Александра Лапшина по поводу решения Генеральной прокуратуры Беларуси об экстрадиции Лапшина в Азербайджан.

Вечером 7 февраля Лапшин был экстрадирован в Баку.