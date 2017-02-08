Перед зданием посольства Беларуси в Армении прошла акция протеста против экстрадиции Александра Лапшина

Перед зданием посольства Беларуси в Армении прошла акция протеста против экстрадиции российского и израильского блогера Александра Лапшина из Минска в Баку.

Как сообщает Арменпресс, в ходе акции протеста Никол Пашинян сказал, что осуждает нарушающий права человека шаг властей Беларуси. Он также отметил, что в данной ситуации не считает правильным передачу какого-либо письма или документа посольству. «Мы просто пришли сюда, чтобы выразить нашу позицию», - сказал Пашинян.

15-го декабря 2016 года полиция Минска задержала известного блогера Алекскандра Лапшина, который живет в Москве и пишет для блога Travel Blog. Лапшин является гражданином России и Израиля. Он оказался в черном списке Азербайджана из-за посещения Арцаха. С 2011 года Алекскандр Лапшин включен в черный список Азербайджана за посещение Нагорного Карабаха в апреле 2011, октябре 2012 и июне 2016 года, а также за критику политики азербайджанских властей в своем блоге. Официальный Баку требует от Беларуси экстрадиции Лапшина в Азербайджан.

Заместитель генерального прокурора Республики Беларусь принял решение удовлетворить просьбу Генеральной прокуратуры Азербайджана относительно экстардиции гражданина России и Израиля Александра Лапшина для привлечения к уголовной ответственности по статьям 281.2 и 318.2 уголовного кодекса Азербайджана.

Лапшин обжаловал в суде решение генеральной прокуратуры Беларуси о его выдаче по запросу азербайджанской стороны, однако его жалоба была отклонена.

Верховный суд Беларуси отклонил жалобу гражданина России и Израиля, блогера Александра Лапшина по поводу решения Генеральной прокуратуры Беларуси об экстрадиции Лапшина в Азербайджан.

Вечером 7 февраля Лапшин был экстрадирован в Баку.