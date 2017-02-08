Новый трейлер фильма Алексея Учителя "Матильда" появился в интернете на официальном канале "КиноПоиска" на сайте YouTube.

В фильме рассказывается про роман балерины Матильды Кшесинской и Николая Романова, будущего императора Николая II.

"Последний русский император и балерина, утвердившая славу русского балета. Страсть, которая могла изменить русскую историю. Любовь, ставшая легендой. В жизни каждого человека", — говорится в описании трейлера,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Первый трейлер картины был представлен в апреле 2016 года.