Экстрадиция Лапшина не остановит потоки людей в Нагорный Карабаха: глава МИД Армении

Экстрадиция российского и израильского блогера Александра Лапшина из Минска в Баку нанесет ущерб только этим странам и не только в плане рейтинга. Как сообщает Арменпресс, об этом в парламенте заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, отвечая на вопрос депутата Рубика Акопяна.

«Вполне понятно недовольство нашего общества. Азербайджан стремится помешать людям посещать Нагорный Карабах, и все это понимают», - сказал Налбандян, добавив, что так называемый "черный список Азербайджана", содержащий сотни имен из десятков стран, в том числе известных, выдающихся личностей, даже государственных деятелей и министров иностранных дел, само говорит о себе.

Министр убежден, этот случай не станет прецедентом и потоки людей в НКР не прекратятся. «Потоки посетителей увеличились, и все будет продолжаться таким же образом. Естественно, мы приняли меры в этом направлении и будем делать то же самое в будущем, но я не думаю, что мы должны объявить о том, что мы делаем или что мы будем делать», - сказал Налбандян.

15-го декабря 2016 года полиция Минска задержала известного блогера Алекскандра Лапшина, который живет в Москве и пишет для блога Travel Blog. Лапшин является гражданином России и Израиля. Он оказался в черном списке Азербайджана из-за посещения Арцаха. С 2011 года Алекскандр Лапшин включен в черный список Азербайджана за посещение Нагорного Карабаха в апреле 2011, октябре 2012 и июне 2016 года, а также за критику политики азербайджанских властей в своем блоге. Официальный Баку требует от Беларуси экстрадиции Лапшина в Азербайджан.

Заместитель генерального прокурора Республики Беларусь принял решение удовлетворить просьбу Генеральной прокуратуры Азербайджана относительно экстардиции гражданина России и Израиля Александра Лапшина для привлечения к уголовной ответственности по статьям 281.2 и 318.2 уголовного кодекса Азербайджана.

Лапшин обжаловал в суде решение генеральной прокуратуры Беларуси о его выдаче по запросу азербайджанской стороны, однако его жалоба была отклонена.

Верховный суд Беларуси отклонил жалобу гражданина России и Израиля, блогера Александра Лапшина по поводу решения Генеральной прокуратуры Беларуси об экстрадиции Лапшина в Азербайджан.

Вечером 7 февраля Лапшин был экстрадирован в Баку.