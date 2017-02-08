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Мэй: переговоры с Брюсселем о Brexit будут вестись от имени всей Великобритании


Переговоры с Брюсселем об условиях выхода Великобритании из ЕС будут вестись от имени всей страны. Об этом заявила в парламенте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Когда правительство будет вести переговоры, оно будет их вести от имени всего Соединенного Королевства", - сказала глава кабинета министров, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Она подчеркнула, что у шотландского парламента нет права накладывать вето на процесс выхода страны из ЕС. Мэй высказала мнение, что независимая Шотландия не будет членом Европейского союза.




 



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