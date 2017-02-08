Вокруг Лапшина идет торг, официальный Баку пытается выторговать определенные преференции: Цинкер

Бывший депутат Кнессета Израиля, основатель парламентской группы дружбы Израиль-Армения Александр Цинкер считает, что экстрадированный накануне в Баку из Беларуси блогер Александр Лапшин стал заложником межгосударственных игр на постсоветском пространстве.

«Против экстрадиции выступали и израильские и российские власти. С израильской стороны о выдаче блогера пытались договориться замминистра иностранных дел Ципи Хотовели и депутат Кнессета Ксения Светлова. Насколько мне известно, все стороны данного конфликта, а он на данный момент зашел слишком далеко, пытаются выйти из него с «хорошим лицом». Официальный Баку не захотел давать задний ход и просто отказаться от своего запроса, но готов помиловать Лапшина, если он с этой просьбой обратиться к президенту Алиеву», - в беседе с Арменпресс сказал Цинкер.

Он подчеркнул, что Израиль, который предлагал своим азербайджанским коллегам различные варианты разрешения этой ситуации, не успокоится, пока гражданин Израиля не будет освобожден.

«По моим сведениям, имеется договоренность, что Лапшин не будет сидеть в азербайджанской тюрьме. Представить, что такое могло случиться в современном цивилизованном мире достаточно сложно. Видимо сейчас идет торг, где официальный Баку пытается выторговать за Лапшина определенные преференции. Конфликт будет разрешен, но как говорится в старом анекдоте «ложечка нашлась, но осадок остался». Образовавшиеся трещины в отношениях между бывшими странами СССР и в отношениях с Израилем в лучшем случае придется скреплять заново, но они могут пойти и дальше вглубь», - заключил Цинкер.

15-го декабря 2016 года полиция Минска задержала известного блогера Алекскандра Лапшина, который живет в Москве и пишет для блога Travel Blog. Лапшин является гражданином России и Израиля. Он оказался в черном списке Азербайджана из-за посещения Арцаха. С 2011 года Алекскандр Лапшин включен в черный список Азербайджана за посещение Нагорного Карабаха в апреле 2011, октябре 2012 и июне 2016 года, а также за критику политики азербайджанских властей в своем блоге. Официальный Баку требует от Беларуси экстрадиции Лапшина в Азербайджан.

Заместитель генерального прокурора Республики Беларусь принял решение удовлетворить просьбу Генеральной прокуратуры Азербайджана относительно экстардиции гражданина России и Израиля Александра Лапшина для привлечения к уголовной ответственности по статьям 281.2 и 318.2 уголовного кодекса Азербайджана.

Лапшин обжаловал в суде решение генеральной прокуратуры Беларуси о его выдаче по запросу азербайджанской стороны, однако его жалоба была отклонена.

Верховный суд Беларуси отклонил жалобу гражданина России и Израиля, блогера Александра Лапшина по поводу решения Генеральной прокуратуры Беларуси об экстрадиции Лапшина в Азербайджан.

Вечером 7 февраля Лапшин был экстрадирован в Баку.-