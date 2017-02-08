Cartier снял видео про любовные истории

Ювелирно-часовой дом Cartier представил несколько видео в преддверие Дня святого Валентина. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда. Ролики посвящены любовным историям.

Главный акцент в роликах сделан на украшениях из коллекции Love. в нее вошли браслеты и кольца из белого, желтого либо розового золота, которые символизируют любовные узы.

Ювелирно-часовой дом Cartier основан Луи-Франсуа Картье в 1847 году в Париже. Он выпускает украшения, в том числе предметы высокого ювелирного искусства, часы, аксессуары и парфюмерию.