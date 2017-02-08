Экстрадиция Лапшина удержит журналистов, политических и общественных деятелей не от посещений в Нагорный Карабах, а от визитов в Беларусь

Факт экстрадиции блогера Александра Лапшина удержит журналистов, политических и общественных деятелей не от посещений в Нагорный Карабах, а от визитов в Беларусь. Подобное мнение выразил директор информационного агентства «Арменпресс» Арам Ананян, подчеркнув, что увеличивается количество известных деятелей, журналистов, политических лиц, которые посещают Арцах.

«Не думаю, что экстрадиция блогера повлияет на постоянно увеличивающийся интерес к Нагорному Карабаху, так как журналистика не является видом политической деятельности, а блогеры не являются политическими деятелями. Для всех очевидно, что предъявляемое Азербайджаном является дымкой, скрывающей реальные политические цели», - сказал Ананян.

По его мнению, профессиональная деятельность не может иметь каких-либо политических контекстов и политических границ.

15-го декабря 2016 года полиция Минска задержала известного блогера Алекскандра Лапшина, который живет в Москве и пишет для блога Travel Blog. Лапшин является гражданином России и Израиля. Он оказался в черном списке Азербайджана из-за посещения Арцаха. С 2011 года Алекскандр Лапшин включен в черный список Азербайджана за посещение Нагорного Карабаха в апреле 2011, октябре 2012 и июне 2016 года, а также за критику политики азербайджанских властей в своем блоге. Официальный Баку требует от Беларуси экстрадиции Лапшина в Азербайджан.

Заместитель генерального прокурора Республики Беларусь принял решение удовлетворить просьбу Генеральной прокуратуры Азербайджана относительно экстардиции гражданина России и Израиля Александра Лапшина для привлечения к уголовной ответственности по статьям 281.2 и 318.2 уголовного кодекса Азербайджана.

Лапшин обжаловал в суде решение генеральной прокуратуры Беларуси о его выдаче по запросу азербайджанской стороны, однако его жалоба была отклонена.

Верховный суд Беларуси отклонил жалобу гражданина России и Израиля, блогера Александра Лапшина по поводу решения Генеральной прокуратуры Беларуси об экстрадиции Лапшина в Азербайджан.

Вечером 7 февраля Лапшин был экстрадирован в Баку.