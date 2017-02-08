Вытащившие акулу на берег ради видео туристы выплатят штраф

В Бразилии туристы, вытащившие маленькую акулу из воды, чтобы сделать видеозапись, должны будут выплатить штраф в пять тысяч фунтов стерлингов (более 6,2 тысяч долларов). Об этом пишет в среду, 8 февраля, The Daily Mirror.

По информации издания, рыбу достали из океана на берегу архипелага Фернанду-ди-Норонья (штат Пернамбуку), несмотря на знаки, запрещающие убивать, ловить, беспокоить или кормить животных. Видеозапись с держащей акулу 35-летней женщиной, имя которой не указано, появилась в сети 7 февраля,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Как пишет The Daily Mirror, опубликованный в соцсети Facebook ролик столкнулся с волной критики. Пользователи сети выразили надежду, что туристы больше не будут мучить животных.