Министерство обороны НКР назвало заявления Азербайджана о потерях армянской стороны полным абсурдом

Министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) выступило с заявлением в связи с распространяемыми азербайджанской стороной слухами.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО НКР, в заявлении говорится:

«Сообщения, распространяемые азербайджанским агитпропом с утра 8 февраля в связи с событиями на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения, в частности, о потерях и раненых военнослужащих Армии обороны НКР являются полным абсурдом.

Пресс-служба министерства обороны НКР призывает местные средства массовой информации избегать информационной ловушки Азербайджана, и, таким образом, не лить воды на их мельницу. В то же время, мы призываем наши СМИ при представлении информации о текущих событиях на передовой линии пользоваться исключительно официальным сайтом министерства обороны НКР».