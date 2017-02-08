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МККК сообщил о гибели шести сотрудников в Афганистане


Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил о гибели шести своих сотрудников и пропаже еще двух в Афганистане.

"Шокированы и опустошены. Мы подтверждаем, что шесть сотрудников МККК были убиты, двое пропали в провинции Джаузджан в Афганистане", — говорится в сообщении комитета, опубликованном в микроблоге в Twitter,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства Рейтер, за нападением стоит террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

 

 



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