МИД РФ допустил отмену визового режима с Грузией

В Москве настроены на дальнейшее облегчение визового режима с Грузией и не исключают его полной отмены, сообщает в среду МИД России.

В сообщении, размещенном на сайте МИД по итогам состоявшихся накануне в Праге консультаций замминистра иностранных дел РФ, статс-секретаря Григория Карасина со спецпредставителем премьер-министра Грузии отмечается, что "Карасин подтвердил настрой на дальнейшее облегчение визового режима, не исключая в перспективе и его отмены".

"Это, в том числе, зависит от готовности грузинских властей к ответственной работе на данном направлении", - заявили в министерстве. В сообщении отмечается, что "стороны с удовлетворением констатировали растущую интенсивность гуманитарных обменов и контактов между людьми". "Благодаря визовой либерализации для граждан Грузии, осуществленной российской стороной в конце 2015 г., количество виз, выдаваемых Секцией интересов России в Тбилиси, удвоилось и достигло 40 тыс. штук", - заявили в МИД,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В министерстве подчеркнули, что "стороны подтвердили намерение продолжать взаимовыгодный курс на поэтапное оздоровление двусторонних отношений".