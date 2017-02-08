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Председатель НС Армении провел «Открытый урок»


В рамках программы “Открытые двери” 8 февраля парламент посетили студенты и преподаватели Ереванского государственного гуманитарно-технического колледжа. Ознакомившись со зданием Национального Собрания Армении и проследив за работой четырехдневных заседаний, гости приняли участие в “открытом уроке”, который провел председатель НС Г.Саакян. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, встреча прошла в форме вопросов-ответов. Студенты обратились с интересующими их вопросами к спикеру парламента, который любезно ответил на них.

Вопросы в основном касались предстоящих парламентских выборов, преимуществ парламентской системы правления, мирного урегулирования Нагорно-Карабахской проблемы, перспектив погашения внешнего долга Армении.

По завершении “открытого урока” гости парламента сфотографировались в зале заседаний с председателем НС.



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