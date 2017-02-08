Это люди, которые являлись временными попутчиками Республиканской партии: Нагдалян - о покинувших РПА

Заместитель председателя Национального собрания Армении Эрмине Нагдалян не согласна с мнением, что уход из РПА Овика Абрамяна ослабил позиции партии.

По сообщению «Арменпресс», в беседе с журналистами в НС РА Нагдалян подчеркнула, что, в отличие от тех, кто любит навешивать ярлыки, она сама не считает предателями покинувших ряды партии людей.

“Я считаю, что это люди, которые были временными попутчиками партии, исходя из личных интересов. Сейчас, когда главой партии объявлено об индивидуальных политических реформах, естественно, что каждый партиец должен выразить свои идейные, политические возможности, свою преданность. И в этом плане были и те, кто забеспокоился из-за своего уровня, авторитета, сущности или потому что занимал свое кресло не по праву. На данный момент я считаю более важной роль преданных членов партии. Я глубоко убеждена, что теряя в этот период наших партийных товарищей, мы не ослабнем. Мы не теряем, а, наоборот, выигрываем”, - заявила Нагдалян.

Зампред НС РА убеждена, что в партийной или идейной неверности меньше логики и правды, чем в самой оскорбительной, полной потерь верности.

Бывший премьер-министр РА Овик Абрамян представил заявление о выходе из РПА. В то же время Абрамян отметил, что продолжит заниматься политикой.