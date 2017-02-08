Время в Ереване: 11:07:36,   8 Февраль

Блогеры разоблачили воздушную тюрьму Лапшина


Русскоязычные блогеры разоблачили – на каком самолете и каким маршрутом доставляли Лапшина при его экстрадиции поздним вечером 7-го февраля  в Баку. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на сайт mil-avia , для экстрадиции Лапшина использовали самолет бизнес-класса Gulfstream G450, бортовой номер  4K-AZ888. Примечательно, что самолет пересек воздушное пространство Украины, хотя кратчайший марштут лежал через территорию РФ.

Этот же самолет был использован, когда председатель парламента Азербайджана летел на похороны президента Узбеекистана Каримова.

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации