Блогеры разоблачили воздушную тюрьму Лапшина

Русскоязычные блогеры разоблачили – на каком самолете и каким маршрутом доставляли Лапшина при его экстрадиции поздним вечером 7-го февраля в Баку. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на сайт mil-avia , для экстрадиции Лапшина использовали самолет бизнес-класса Gulfstream G450, бортовой номер 4K-AZ888. Примечательно, что самолет пересек воздушное пространство Украины, хотя кратчайший марштут лежал через территорию РФ.

Этот же самолет был использован, когда председатель парламента Азербайджана летел на похороны президента Узбеекистана Каримова.