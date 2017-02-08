Чавушоглу заявил о намерении провести военную операцию в Ракке

Министр ИД Турции Чавушоглу заявил о намерении Турции провести военную операцию в Ракке в Сирии. Как передает «Арменпресс», об этом сообщаетNTV.com.tr.

«Наша первая цель – завершить операцию в Эль-Бабе, после этого мы нацелимся на Ракку. Мы мож ем ввести туда особые подразделения»,- сказал он.

С 24-го августа 2016 года Турция проводит на севере Сирии операцию «Щит Евфрата». Под предлогом борьбы с ИГИЛ, Турция основные удары наносит по позициям сирийских курдов. С начала боевых действий по сей день турецкая сторона потеряла уже более 40 военнослужащих.