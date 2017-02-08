Премьер-министр Армении Карен Карапетян посетил Святой Престол в Эчмиадзине

Католикос Гарегин Второй принял 8-го февраля в Святом Престоле в Эчмиадзине премьер-министра Армении Карена Карапетяна. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Святого Престола в Эчмиадзине.

Католикос Гарегин Второй приветствовал премьер-министра Армении Карена Карапетяна и высказался о важности тех проблем, которые решает правительство Армении в свете вставших перед страной задач. Он выразил удовлетворение той поддержкой, которую постоянно оказывает ААЦ премьер-министр Армении Карен Карапетян.

В свою очередь, премьер-министр Армении Карен Карапетян высоко оценил отношения, сложившиеся между ААЦ и правительствм Армении. Собеседники обсудили также ряд совместно проводимых реформ.

Католикос Гарегин Второй пожелал премьер-министру Армении Карену Карапетяну удачи в прогрессе Армении и в повышении благосостояния народа.