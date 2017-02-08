В Китае 500 членов одной семьи сделали общее фото

Более 500 членов китайской семьи Рен сфотографировались вместе, собравшись для празднования Нового года по лунному календарю в деревне Шише в восточной провинции Чжэцзян.

Фотограф Чжан Лянзон сделал снимки с помощью дрона на фоне базальтовых скал около деревни.

Он рассказал Би-би-си, что история семьи Рен насчитывает более 850 лет, но фамильное древо не обновляли уже более 80 лет,сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Старожилы деревни уже приступили к изучению историю семьи и воссозданию этих последних десятилетий в истории семьи.

Им предстоит опросить около 2000 ныне живущих представителей семи поколений этой семьи.

Для фотографии удалось собрать четвертую часть семьи Рен. Люди приехали из Пекина, Шанхая, Тайваня.