Bank of America открыл три отделения без персонала

Bank of America за последний месяц открыл три отделения, в которых нет персонала, сообщает Reuters.

Клиенты могут оформить ипотеку, автокредит или кредитную карту в автоматическом режиме. Таким образом банк оптимизирует расходы. Тем не менее помощь сотрудников иногда требуется. В этом случае работники других отделений консультируют клиентов по видеосвязи.

Как сообщила агентству представитель финансовой организации Энн Пейс, размер новых офисов, открытых в Миннеаполисе (штат Миннесота) и Денвере (штат Колорадо), составляет примерно четверть обычного филиала с персоналом, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Ранее один из основателей банка Дин Атанасиа заявил, что в 2018 году кредитная организации планирует открыть 50-60 новых отделений. В то же время банк также намерен закрыть часть филиалов на некоторых рынках. По данным Reuters, в прошлом году Bank of America ​открыл 31 новое отделение.