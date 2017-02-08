Состоялось заседание совета попечителей НОФ «Нораванк» под председательством премьер-министра Армении Карена Карапетяна

8-го февраля в правительстве Армении под председательством премьер-министра Армении Карена Карапетяна состоялось заседание совета попечителей НОФ «Нораванк». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

Первым вопросом повестки был представлен отчет о деятельности фонда в 2016 году. Директор Фонда Гагик Арутюнян отметил, что в 2016 году, в сотрудничестве с партнерами из государственного и частного сектором, ими были проведены программы по повышению информационной безопасности: было подготовлено руководство по информационной безопасности, составлен словарь, опубликован ряд книг и журналов.

Совместно с Министерством диаспоры велась работа по созданию сетевого университета Армения-Диаспора, проводились обсуждения, конференции и др.

По словам премьер-министра Армении Карена Карапетяна, работа НОФ «Нораванк» важна, однако надо также задействовать потенциал научных кадров. «Мы должны придать НОФ «Нораванк» новое веяние, надо подумать о более прикладном результате»,- сказал он.

В этом контексте премьер-министр Армении Карен Карапетян предложил НОФ «Нораванк» поработать совместно с Центром стратегических инициатив, обсудить и разработать программы,включенные в приоритеты правительства Армении.