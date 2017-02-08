Беларусь и Грузия ищут новые пути сотрудничества

Белорусские власти заинтересованы участвовать в проектах, реализуемых в Грузии, заявил заместитель министра промышленности Республики Беларусь Александр Огородников после встречи с вице-премьером Грузии Дмитрием Кумсишвили в Тбилиси. "Мы знаем, что у вас развиваются курорты, и предложили, соответственно, свои строительные услуги для реализации у вас в стране. Я думаю, что опыт, который есть у нас в республике будет интересен и здесь", — сказал Огородников. Основные направления сотрудничества между Грузией и Беларусью — это сельское хозяйство, транспорт и туризм. Внешнеторговый оборот между Грузией и Беларусью в 2016 году составил более 76,2 миллиона долларов, в том числе экспорт из Грузии составил — порядка 18,3 миллиона долларов, а импорт из Беларуси — порядка 58 миллионов долларов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.







