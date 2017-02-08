Молдавия попросит статус наблюдателя в ЕАЭС после подписания меморандума

Молдавия выйдет с официальным предложением о получении статуса наблюдателя в ЕАЭС после подписания меморандума о сотрудничестве. Как передает Арменпресс, об этом в интервью РИА Новости президент Молдавии Игорь Додон.

После переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в январе в Москве Додон заявил, что хотел бы, чтобы Молдавия стала наблюдателем в ЕАЭС, и выступил с инициативой подписания рамочного меморандума о сотрудничестве между Кишиневом и этим интеграционным объединением. Ранее он заявил, что меморандум, как ожидается, может быть подписан в апреле в Кишиневе.

По его словам, после подписания рамочного меморандума о сотрудничестве между Молдавией и ЕАЭС, Кишинев официально выйдет с предложением о получении статуса наблюдателя, "потому что уже на заседании в мае главы стран ЕврАзЭС могли бы принять решение по статусу наблюдателя для Молдовы".

Президент Молдавии провел в Брюсселе переговоры с председателем Европейского совета Дональдом Туском, главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, руководителем Европарламента Антонио Таяни, главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини.