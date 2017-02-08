Вследствие нападения боевиков ИГИЛ в турецкой армии имеются новые потери

В ходе проведения военных действий в рамках операции «Щит Евфрата» на севере Сирии боевики ИГИЛ напали на турецких военнослужащих. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Доган».

В результате нападения были убиты 2 турецких военнослужащих. 15 турецких военнослужащих получили ранения.

По сообщению Генштаба ВС Турции, были нанесены удары по целям, принадлежащим силам ИГИЛ. Было уничтожено 58 террористов, вместе с боевой техникой, а в районе Эль-Баба были взяты под контроль объекты, принадлежащие силам ИГИЛ.

С 24-го августа 2016 года Турция проводит на севере Сирии операцию «Щит Евфрата». Под предлогом борьбы с ИГИЛ, Турция основные удары наносит по позициям сирийских курдов. С начала боевых действий по сей день турецкая сторона потеряла уже более 40 военнослужащих.