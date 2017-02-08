Нигерийские пираты захватили в заложники моряков из России и Украины

Пираты захватили в заложники семь моряков и России и одного с Украины в территориальных водах Нигерии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом заявило посольство России в этой стране.

"В территориальных водах Нигерии произошло пиратское нападение на судно BBC Caribbean, - сообщает российское дипломатическое представительство на своей странице в Twitter. - С борта подвергшегося пиратскому нападению судна похищены семь граждан России и гражданин Украины. В связи с захватом посольство России обратилось к властям Нигерии с просьбой о содействии в установлении местонахождения похищенных".

Как сообщило во вторник издание Maritime Herald, нападение на универсальное грузовое судно BBC Caribbean произошло в Гвинейском заливе недалеко от нефтяного терминала в районе дельты реки Нигер.







