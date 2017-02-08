Атаку торнадо на комплекс американской сверхтяжелой ракеты показали на видео

НАСА выложило на YouTube видео, демонстрирующее атаку торнадо на комплекс MAF (Michoud Assembly Facility), где происходит сборка лунно-марсианской сверхтяжелой ракеты SLS (Space Launch System) и космического корабля Orion, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Из-за природной стихии НАСА эвакуировало 3,5 тысячи сотрудников комплекса, однако пятеро из них все же получили незначительные травмы. Ракета SLS и корабль Orion не пострадали. Агентство собирается приступить к к оценке нанесенного торнадо ущерба.

Комплекс MAF расположен восточнее города Новый Орлеан в штате Луизиана, входит в состав Центра космических полетов имени Джорджа Маршалла и является крупнейшим сборочным объектом НАСА. Именно на нем проводился монтаж первых ступеней лунных ракет Saturn V.