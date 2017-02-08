Золото подорожало до трехмесячного максимума

Цены на золото продолжают расти, поскольку участники рынка встревожены геополитическими рисками, в среду они превысили $1237 за тройскую унцию впервые с ноября, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Восходящий тренд на рынке золота наблюдается с декабря: избрание и вступление в должность президента США Дональда Трампа вызвали противоречивые реакции у инвесторов.

С начала 2017 года золото подорожало на 8%, однако аналитики предупреждают о сохранении неопределенных прогнозов для этого драгоценного металла: ожидаемое повышение процентных ставок в США, вероятно, снизит инвестиционный спрос на него.