Экстрадиция Лапшина не может повлиять на посещение Арцаха: Энгель

Омбудсмен Армении Арман Татоян 7 февраля в Брюсселе встретился с представляющим Люксембург депутатом Европарламента Франком Энгелем. Об этом «Арменпресс» сообщили в аппарате омбудсмена РА.

В ходе встречи стороны прежде всего обсудили вопросы, касающиеся свободы слова и деятельности журналистов, а также их работы в Арцахе.

Франк Энгель подчеркнул, что работа журналистов в Арцахе имеет важнейшее значение, и ее необходимо активизировать. По его словам, факт экстрадиции блогера Александра Лапшина не может никоим образом повлиять на дальнейшие визиты в Арцах.

По мнению Энгеля, отныне необходимо чаще посещать Арцах. Кроме того, депутат Европарламента отметил, что омбудсмен и гражданское общество Арцаха должны принимать участие в международных обсуждениях и встречах.

Арман Татоян отметил важность позиции депутата и подчеркнул, что он, в свою очередь, прилагает все усилия в содействии визитам в Арцах и участии в процессах арцахских демократических институтов.

В этом контексте были достигнуты важнейшие договоренности касательно дальнейших совместных действий.

В ходе встречи были обсуждены и вопросы, связанные с состоянием защиты прав в Армении, а также с урегулированием нового закона РА “Об омбудсмене”.