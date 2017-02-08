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Айпост и армянская платежная система “Конверс Трансфер” вручили путевки и денежные призы


7-го февраля национальный оператор почтовой связи Айпост и армянская платежная система “Конверс Трансфер” вручили путевки и денежные призы в рамках совместной акции. Пять клиентов, выбранных по принципу случайности среди получателей по крайней мере 2 денежных переводов из Российской Федерации в период проведения акции (01.11.2016-30.12.2016), получили трехдневные путевки в Цахкадзор на двоих. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Айпост.

Также, каждый 300-ый получатель денежного перевода из Российской Федерации в период акции получил денежный приз (в целом 15 клиентов). Напоминаем, что почтовые отделения ЗАО “Айпост” осуществляют денежные переводы систем Конвер Трансфер, Форсаж, Ria Money Transfer, Stefi и Sigue. ЗАО «Айпост».



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