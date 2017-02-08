Утверждения о проведении обыска в камере Жирайра Сефиляна не соответствуют действительности

УИТУ МЮ Армении распространило заявление, в котором говорится о якобы имевшем место проведении обыска в камере Жирайра Сефиляна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью УИТУ МЮ Армении.

««Основополагающий парламент» распространил заявление, в котором говорится о якобы имевшем место проведении «беспримерного» обыска в камере Жирайра Сефиляна. В том же заявлении говорится, что «Основополагающий парламент» ожидает от администрации ИТУ возврата изъятых у Сефиляна вещей.

Считаем нужным пояснить, что эти утверждения не соответствуют действительности, и ИТУ действует строго в рамках законности.

Сообщаем, что, согласно уставу внтреннего распорядка ИТУ, сотрудники ИТУ имеют право на проведение обысков с целью обнаружения запрещенных предметов, что они периодически и делают.

Добавим также, что администрация ИТУ, в случае обнаружения подозрительных предметов, вправе изымать их для изучения, в случае, если ничего запрещенного обнаружено не будет, эти преметы возвращаются владельцу».