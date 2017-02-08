По причине метели закрыта дорога Берд-Чамбарак
14:44, 8 Февраль, 2017
Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 14:30 8-го февраля по причине метели закрыта дорога Берд-Чамбарак .
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты.
На перевале Варденяц - местами гололед.
Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.