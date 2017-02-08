Ованес Саакян предлагает работать над расширением «черного списка» Азербайджана

Надо сделать так, чтобы в составе «черного списка» Азербайджана оказалось больше имен. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал депутат от РПА НС Армении Ованес Саакян.

«Свое беспокойство по этому поводу выразили почти все депутаты, и, кажется, что в этом вопросе мы единогласны. Могла ли, должна ли была Беларусь экстрадировать Лапшина? Оставим этот вопрос РФ, поскольку, Лапшин, прежде всего, ее гражданин, затем – гражданин Израиля, однако и нам многое предстоит сделать»,- сказал депутат от РПА НС Армении Ованес Саакян.

Он предложил пригласить в Амению и Арцах как можно больше людей, которые озабочены правами человека.

«Мы должны впрячься в это дело, пригласить их ознакомиться с Арцахом, и показать это публично. В составе «черного списка» Азербайджана есть много общественных деятелей. Надо работать над расширением «черного списка» Азербайджана, чтобы подобное не повторялось. Сейчас весь мир стал свидетелем прецедента, или же беспрецедентного события»,- сказал депутат от РПА НС Армении Ованес Саакян.

Что же касается сотрудничества между Арменией и Беларусью, то, по его мнению, Армения должна сохранять жесткую позицию и использовать все каналы.

Верховный суд Беларуси рассматривал жалобу блогера менее получаса. Адвокат Лапшина Наталья Шекина сообщила, что ее подзащитный не присутствовал в зале суда. Она заявила, что супруга Лапшина обратилась в Отдел гражданства и миграции Главного управления внутренних дел Минска с требованием предоставить дополнительную защиту.

Кроме того, она представила жалобу в Комитет по защите прав человека ООН, который уже принял жалобу на рассмотрение.

В случае признания со стороны Верховного суда Беларуси законным решения об экстрадиции Лапшина в Баку, оно вступит в силу с момента обнародования.

15-го декабря 2016 года полиция Минска задержала известного блогера Алекскандра Лапшина, который живет в Москве и пишет для блога Travel Blog. Лапшин является гражданином России и Израиля. Он оказался в черном списке Азербайджана из-за посещения Арцаха. С 2011 года Алекскандр Лапшин включен в черный список Азербайджана за посещение Нагорного Карабаха в апреле 2011, октябре 2012 и июне 2016 года, а также за критику политики азербайджанских властей в своем блоге. Официальный Баку требует от Беларуси экстрадиции Лапшина в Азербайджан.

Заместитель генерального прокурора Республики Беларусь принял решение удовлетворить просьбу Генеральной прокуратуры Азербайджана относительно экстардиции гражданина России и Израиля Александра Лапшина для привлечения к уголовной ответственности по статьям 281.2 и 318.2 уголовного кодекса Азербайджана.

Лапшин обжаловал в суде решение генеральной прокуратуры Беларуси о его выдаче по запросу азербайджанской стороны, однако его жалоба была отклонена.