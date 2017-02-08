Додон назвал ошибочным подписание Молдавией соглашения об ассоциации с ЕС

Подписание Молдавией соглашения об ассоциации с Евросоюзом было чисто политическим решением, оно было преждевременным и ошибочным. Как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости президент Молдавии Игорь Додон.

"Я считаю, что подписание в 2014 году соглашения об ассоциации с ЕС было преждевременным, ошибочным. Европейский союз с одной стороны и политические партии, которые были в Молдове, с другой стороны, приняли чисто политическое решение. Для Евросоюза, наверное, это было интересно с точки зрения ситуации на Украине, а для политических партий Молдовы это было важно в преддверие парламентских выборов 2014 года", — сказал Додон, подводя итоги визита в Брюссель.

Президент Молдавии провел в Брюсселе переговоры с председателем Европейского совета Дональдом, главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, руководителем Европарламента Антонио Таяни и главой главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини.