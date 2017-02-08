«Если бы я гнался за деньгами, то перевелся бы в «Анжи»: Генрих Мхитарян

Полузащитник Национальной сборной Армении по футболу и английского клуба «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян ответил болельщикам «Боруссии», которые считают, что армянский футболист перевелся в «МЮ» из-за денег.

“Я не могу понять, что я сделал неправильно. Если бы речь шла только о деньгах, то вместо «Боруссии» я перевелся бы в «Анжи». Однако мне нужно не это. В этом случае я бы не отметил рост”, - по сообщению «Арменпресс», цитирует немецкое издание Bild.

В 2013 году капитан Национальной сборной Армении по футболу за 27,5 млн евро перевелся из донецкого «Шахтера» в дортмундскую «Боруссию». А 6 июля 2015 года «Манчестер Юнайтед» официально заявил о переводе Генриха Мхитаряна.