Песков: РФ предпринимает все необходимые юридические действия по защите блогера Лапшина
Россия продолжает предпринимать все необходимые юридические действия, направленные на защиту блогера Александра Лапшина, который был выдан Белоруссией Азербайджану. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Представитель Кремля напомнил, что у Лапшина есть несколько гражданств, в том числе и российское, в связи с чем "для нас он является гражданином нашей страны".
"Его интересы продолжаем в законном порядке пытаться защищать. Это не переговоры, но все необходимые юридические действия, которые направлены на защиту его интересов, выполняются", - подчеркнул Песков.