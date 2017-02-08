В Арцахе погиб военнослужащий: еще один – тяжело ранен

В одной из воинских частей в северном направлении в районе 11:00 8-го февраля в результате нарушения режима прекращения огня со стороны противника получил смертельное огнестрельное ранение военнослужащий по контракту Гегам Генрикович Манукян, 1979 г.р. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО НКР.

Для выяснения деталей инцидента ведется расследование.

В тот же день, в районе 12:00, в направлении Мартакерта в результате нарушения режима прекращения огня со стороны противника был тяжело ранен военнослужащий-призывник Корюн Камоевич Киракосян, 1998 г.р.

Ведется расследование.

МО НКР делит тяжесть утраты и выражает соболезнование родным и сослуживцам павшего.