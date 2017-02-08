Депутату турецкого Меджлиса грозит лишение свободы сроком на 81,5 лет

Депутату турецкого Меджлиса, члену прокурдской Демократической партии народов Гюльсер Йылдырым грозит лишение свободы сроком от 27,5 до 81,5 лет. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken.

Суд по тяжки преступлениям в Диарбекире принял обвинительное заключение, которым депутату турецкого Меджлиса, члену прокурдской Демократической партии народов Гюльсер Йылдырым предъявлено обвинение «в участии в террористичесих группировках, организации преступлений и террористической пропаганде», в «возбуждении ненависти и вражды», «проведении незаконных митингов и акций» и пр.

В Турции были задержаны два сопредседателя крупнейшей оппозиционной прокурдской Партии демократии народов (HDP), а также 9 депутатов от нее. Селахаттин Демирташ был задержан в Диарбекире, полиция задержала сопредседателя партии Фиген Юкседаг в Анкаре.

Практически одновременно с сопредседателями были задержаны депутаты турецкого парламента от HDP, среди которых Зия Пир, Гулсер Йылдырым и заместитель сопредседателя партии Сырры Сурейя Ондер и др.

Из прокуратуры Диарбекира сообшают, что против задержанных ведется расследование по обвинению «в участии в террористичесих группировках, организации преступлений и террористической пропаганде».